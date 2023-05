Box: Invitaţie la ring George Marin Invitația se refera nu la ringul de dans, ci la cel de box instalat in sala cunoscuta drept Sala „Titi Prosop”. Incepand de astazi, orele 16:30, locația gazduiește competiția dotata cu „Cupa Romaniei” pentru fete, cuprinzand toate categoriile de varsta: cadete, junioare, tineret și senioare. „Cu acest prilej, Ploieștiul poate fi numit Capitala boxului romanesc” – dupa cum a afirmat chiar cel care și-a transformat renumele in numele salii, antrenorul emerit Titi Tudor, fara a uita sa aminteasca faptul ca, din aceasta sala, doi campioni mondiali (n.n. la profesioniști) au pornit catre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

