Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenisman roman Filip Jianu (18 ani) a fost invins de americanul Bradley Klahn, cu 7-5, 6-3, miercuri, in runda a doua a turneului challenger de la Houston (Texas), dotat cu premii totale de 162.480 de dolari. Jianu (446 ATP) s-a inclinat in fata favoritului numarul doi (29 ani,…

- Pugilistul timisorean Flavius Biea urca din nou in ring la 16 noiembrie, pentru a doua oara anul acesta, de data aceasta, la Londra. Banațeanul va lupta intr-o gala de box organizata in celebra sala York Hall, dupa ce vara aceasta, la Timișoara, a caștigat centura IBA Intercontinental in fața mexicanului…

- Boxerul roman Razvan Cojanu a castigat la puncte meciul cu georgianul Tamaz Zadisvili, desfasurat duminica seara, la categoria grea, pe durata a sase reprize, intr-o gala profesionista desfasurata la Hotelul Fairmont din Monte Carlo. Cojanu (32 ani) si-a trecut in palmares a 17-a victorie la profesionisti…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a fost invinsa de cuplul francez Quentin Halys/Tristan Lamasine cu 4-6, 6-3, 10-8, miercuri, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Ismaning (Germania), dotat cu premii totale de 69.280…

- O societate spaniola de securitate, vizata de o ancheta a justitiei spaniole, l-ar fi spionat pe Julian Assange in favoarea Statelor Unite pe cand australianul traia in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dezvaluie in editia de vineri cotidianul El Pais, relateaza AFP.

- Pilotul polonez de Formula 1 Robert Kubica va parasi echipa Williams la finele actualului sezon competitional, scrie Reuters, care citeaza presa poloneza. Conform sursei, si firma care il sponsorizeaza pe Kubica, rafinaria PKN Orlen, va pune capat contractului cu Williams. Echipa Williams se afla pe…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a cucerit medalia de aur la cat. 54 kg, sambata, la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania). Perijoc a invins-o in finala, la puncte (3-2), pe sportiva rusa Karina Tazabekova. Romania a participat cu sapte pugiliste…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va intalni Rusia in play-off-ul pentru finala competitiei Fed Cup, pe teren propriu, in perioada 7-8 februarie, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Londra. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu)