Box / Cosmin Gîrleanu a obţinut biletul pentru Olimpiada de la Tokyo Cosmin Girleanu este primul boxer roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, El a obținut biletul la cat. 52 kg in extremis, luni seara, inaintea suspendarii turneului preolimpic de la Londra. Cosmin-Petre Girleanu l-a invins la puncte (decizie 3-0) pe azerul Rufat Huseinov, in optimile de finala, calificarea in sferturi aducandu-i calificarea la JO 2020. Tot luni, la cat. 69 kg, Eric Tudor a fost intrecut la puncte (2-3) de grecul Dionysos Pefanis in primul tur, iar Sorin-Mihai Caliniuc a pierdut in prima runda la cat. 75 kg, in fata suedezului Adam Chartoi (0-5). Cristina Cosma (cat.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

