Botox contra migrenelor? Aviz favorabil într-o țară UE Raspunsul la aceasta intrebare il da Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța care a avizat favorabil, in noiembrie 2021, folosirea botoxului contra migrenelor, transmite Top sante. Și autoritatea sublineaza ca botoxul ”constituie o opțiune medicamentoasa in tratamentul profilactic al migrenei cronice in cazul pacienților adulți, care nu au raspuns sau prezinta intoleranța la alte tratamente profilactice orale administrate in migrene. Pentru ca o migrena sa fie considerata cronica, ea trebuie sa se manifeste cel puțin opt zile pe luna. Botoxul, același folosit in scopuri cosmetice, ar reduce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conteaza foarte mult sa știm care sunt zilele in care biletele sunt mai scumpe și care sunt zilele in care biletele sunt accesibile. Astfel, in funcție de data și ora, putem cumpara bilete de avion și la jumatate de preț. Vola.ro a pus la cale un studiu raportat exclusiv la piața din Romania, in care…

- Potrivit documentelor obținute de Realitatea Plus, procurorii si judecatorii au refuzat eliberarea lui Dan Adamescu, deși cunoșteau starea lui de sanatate, motivand ca eliberarea ar trebui sa se faca atunci cand conduita se va indrepta, și nu ca urmare a unei stari de sanatate precare."Nu a dat dovezi…

- Banca Centrala a SUA spune ca intalnirea este una normala și nu a oferit alte detalii. Insa, anuntul vine dupa prabusirea de vineri a Silicon Valley Bank, care este cel mai mare esec al unei banci de la criza financiara din 2008. Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul…

- La Lyon, un pacient in varsta de 41 de ani diagnosticat cu cancer pulmonar a beneficiat de un nou protocol prin terapie celulara, o terapie inovatoare. Rezultatele sunt datatoare de speranțe. Tratat pentru cancer pulmonar la Hospices Civils din Lyon (Rhone), un barbat de 41 d ani a beneficiat de o abordare…

- Animalul de companie poate fi tratat cu medicamentele folosite in mod curent de oameni? Raspunsul il ofera Sciences et Avenir. In general, medicamenele destinate oamenilor nu sunt adaptate greutații animalelor de companie. Astfel, medicamentele pot deveni foarte ușor periculoase din cauza supradozarii.…

- Mulți oameni ies la pensie cu speranța sa incaseze o perioada cat mai lunga rasplata muncii de o viața, insa, planurile nu sunt mereu chiar așa cum le gandești. Datele analizate de Bloomberg arata ca șansele de a reuși acest lucru variaza dramatic de la țara la țara. In 2019 (acestea sunt cele mai…

- In Franța, Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) a facut noi recomandari privind vaccinarea contra gripei sezoniere: in fiecare an, copiii fara comorbiditați, cu varste in 2 și 17 ani sa beneficieze gratuit de vaccinul contra gripei. Este o recomandare și nu o obligație, scrie Top sante. Pana acum,…

- Ucraina a amenintat joi ca va boicota Jocurile Olimpice de vara din 2024, care vor avea loc la Paris, in cazul in care Comitetul International Olimpic (CIO) va decide sa permita participarea sportivilor rusi si belarusi, interzisi la majoritatea competitiilor internationale sub