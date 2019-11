Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile care au inceput sa circule in lumea politica privind posibilitatea numirii unui prefect sprijinit de ALDE a tensionat și mai mult situația in PNL Botoșani, unde oricum nu era foarte liniște de la preluarea guvernarii.

- Prefectul judetului Botosani, Dan Slincu, a decis, duminica, sa isi exprime votul in turul al doilea al alegerilor prezidentiale la cea mai mica sectie de votare din judetul Botosani, dar si din regiunea Moldovei, anunța AGERPRES.Slincu, insotit de sotia sa, a votat la Sectia de votare 401…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca si-a depus demisia din functie. Prefectul le-a multumit ziaristilor pentru colaborare si a declarat ca, in perioada urmatoare, va decide daca revine pe postul pe care l-a ocupat in cadrul Directiei…

- Cițu a primit aviz negativ la Comisie Senatorul Florin Cițu, propus ministru al Finanțelor in guvernul Ludovic Orban, a primit marți, in Parlament, dupa o audiere tensionata in comisiile de specialitate, un aviz negativ. Fiecare candidat pentru functia de ministru, inscris in lista Guvernului, trebuie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la TVR, ca, in cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern s-a discutat și des SIIJ. Fostul șef al Senatului spune ca lucrurile sunt destul de clare cu secția speciala și ca nu s-a discutat desființarea acesteia. El l-a avertizat…

- Viorica Dancila a declarat marti, la Botosani, ca in PSD exista "foarte multi colegi, colege care pot sa ocupe aceasta functie", fara insa a dori sa dea nume despre potentiali candidati la functia de prim-ministru, informeaza agerpres.ro. "Viitorul premier va fi cel care va avea majoritatea…

- Partidul Național Liberal incepe sondarea interna a candidaților care vor fi lansați in cursa electorala pentru alegerile locale de anul viitor. In acest sens, la Vulcan consilierul local PNL, Danuț Anghel va intra in cursa electorala. Biroul Politic Local al Partidului Național Liberal Vulcan…

- Partidul Național Liberal este pregatit sa conduca. Daca nu va reuși, prin moțiunea de cenzura impotriva Guvernului pentru ca inca nu exista un numar de 233 de semnatari fermi, liberalii sa ofera sa preia conducerea județului Botoșani.