- Duminica, cinci fete cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani au disparut dintr-un centru de plasament din orașul Dorohoi, județul Botoșani. Reprezentanții instituției au anunțat autoritațile in urma cu puțin timp.

- O minora in varsta de 15 ani, institutionalizata in Complexul de Servicii "Familia Mea" din municipiul Roman, este cautata de politisti dupa ce conducerea institutiei a depus o sesizare ca aceasta a disparut. Potrivit IPJ Neamt, minora se numeste Maria Sorina Lupu si a plecat voluntar din centru pe…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Corabia, care in urma cu doua zile are ar fi lipsit de libertate si violat o minora in varsta de 15 ani, a fost arestat preventiv, au informat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In noaptea de 1 februarie, Politia…