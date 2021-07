Un pui de barza ranit la picior a fost salvat de pompierii din Dorohoi, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.



"Ajunsi in cel mai scurt timp in localitatea Cobala, comuna Sendriceni, pompierii dorohoieni au reusit sa il elibereze din captivitate, folosind autospeciala de interventie si salvare de la inaltime. In bratele pompierilor, puiul de barza s-a simtit in siguranta, asteptand, cuminte, un medic veterinar care sa ii acorde ingrijirile de care are nevoie", se mentioneaza intr-un comunicat transmis de ISU Botosani.



Conform aceleiasi…