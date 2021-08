Stiri pe aceeasi tema

- Tigari de contrabanda in valoare de peste 110.000 de lei au fost descoperite de politistii de frontiera din judetul Botosani intr-un microbuz, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, captura…

- Peste 4.600 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite intr-un autocar defect transportat pe o platforma, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, tigarile…

- Aproximativ 2.500 de pachete de tigari de contrabanda au fost gasite ascunse in vegetatia de pe malul raului Prut, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, Minodora Racnea, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, politistii de frontiera…

- In data de 20 iulie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus, politistii de frontiera, in cooperare cu colegii din cadrul S.P.F. Izvoarele Sucevei, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 11.30, polițiștii…

- Un barbat si o femeie sunt cercetati penal de politistii de frontiera pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce asupra lor au fost descoperite documente de identitate false, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea.…

- Un barbat si o femeie sunt cercetati penal de politistii de frontiera pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce asupra lor au fost descoperite documente de identitate false, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea,…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, aproximativ 800 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 8.000 de lei, ascunse in roata de rezerva, compartimentul motor, schimbatorul de viteze si torpedoul unui autoturism.…

- Un autoturism in valoare de aproximativ 15.000 de lei a fost ridicat de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce in mai multe compartimente ale acestuia au fost gasite ascunse tigari de contrabanda, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani,…