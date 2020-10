Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a luat decizia inchiderii tuturor restaurantelor, a saliilor de joc și a școlilor din municipiul Dorohoi, cu aprobarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.

- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Activitatile culturale sunt interzise, pana la o noua decizie a CJSU Constanta.Astazi, 07 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s a reunit la sala "Remus Opreanu", pentru votarea hotararilor nr. 34 si 35…

- Autoritatile din Galati au decis inchiderea restaurantelor, a salilor de jocuri de noroc, dar si interzicerea manifestarile publice, pana pe 12 octombrie, in municipiul Galati si in trei comune din judet unde rata de infectare depaseste 1,5 la mia de locuitori.Potrivit deciziei luate de Comitetul…

- Toate unitatile de invatamant din judetul Botosani ar putea sa desfasoare, de saptamana viitoare, cursurile scolare dupa scenariul verde, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, toate scolile in care se invata, in prezent, in sistem hibrid vor fi reanalizate,…

- Orașul Galați și alte trei comune din județ au depașit pragul de infectare de un caz la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența a decis ca toate școlile sa intre in scenariul galben.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat cateva modificari de scenarii privind functionarea unitatilor de invatamant din judet, ca urmare a schimbarii situatiei epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj si cu avizul Directiei de Sanatate Publica…