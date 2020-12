Proprietara apartamentului afectat de incendiul care s-a produs duminica seara pe Pietonalul Transilvaniei din municipiul Botosani a suferit arsuri la fata si maini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acesteia, femeia in varsta de 65 de ani a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" pentru ingrijiri medicale de specialitate. Totodata, un bebelus in varsta de sapte luni a fost preluat de ambulanta, dupa ce a suferit o usoara intoxicatie cu fum. In urma incendiului din apartamentul situat la etajul al treilea…