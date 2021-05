Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a facut un live chiar din locul unde au fost dezmembrate cel putin cinci autobuze. Berceanu a fost insotit de un echipaj al Jandarmeriei. "Politia si Primaria stiau".

- Operatorul RCS&RDS a primit doua amenzi in valoare totala de 65.000 de lei dupa ce a executat o serie de lucrari intr-o arie protejata. Mai exact, Garda de Mediu și Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava au fost sesizate despre faptul ca firma respectiva a amplasat fara autorizațiile de ...

- Exasperați de faptul ca nu biruiesc sa stranga atatea gunoaie cate reușesc sa arunce localnicii, autoritațile din Tiha Bargaului pregatesc masuri drastice. Primaria din localitate a inceput demersurile pentru achiziționarea unor camere de supraveghere. Consiliul Local a decis și majorarea cuantumului…

- Societatea de salubrizare din comuna Comana a facut un depozit ilegal de deșeuri menajere in apropierea raului Argeș. Descoperirea a fost facuta de comisarii Garzii de Mediu care au amendat primaria cu 150.000 de lei și au facut o sesizare penala, relateaza Mediafax. O echipa de comisari a…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat marți ca in perioada 2020-2021 a dat amenzi in valoare de aproape 2 milioane de lei administrației locale și operatorilor de salubritate din Capitala, in urma unor controale care au vizat calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, relateaza Mediafax. Potrivit…

- Situație absurda dupa salvarea celor doi ursuleți din Biertan. Președinta Asociației “Prietenii Berzelor” Cristian a fost amendata cu suma de 10.000 de lei de catre Garda de Mediu, motivul invocat fiind acela ca ursuleții salvați au fost transportați la Sanctuarul de Urși de la Zarnești fara documente.…

- Primaria Putna a fost amendata cu 10.000 de lei dupa ce cantitați mari de gunoaie au fost descoperite aruncate la voia intamplarii pe un imaș din apropierea raului Suceava. Existența acestui adevarat depozit ilegal a fost sesizata de mai multe persoane, care au inștiințat Garda de Mediu ...

- In anul 2019, a fost instituita obligativitatea ca fiecare primarie sa alcatuiasca un plan de calitate a aerului Primaria Constanta a avut un contract cu o societate, insa concretizarea nu s a mai realizat De altfel, in februarie 2021, Garda de Mediu a efectuat un control la primarie, care s a solutionat…