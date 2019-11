Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Iulian Rotariu a terminat pe primul loc ultramaratonul "Ultra Africa Race" din Mozambic. Pompierul botosanean a reusit sa isi domine adversarii pe tot parcursul celor cinci etape, au precizat reprezentantii ISU. Ultramatatonul…

- Joi, 10 octombrie, incepand cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Dumitru Croitoru” al judetului Sibiu a organizat și desfașurat un exercitiu combinat in vederea antrenarii structurilor de management si cu forte in teren, in municipiul Sibiu, la Colegiul Tehnic „Independența"…

- Cainele Olly de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența a revenit și anul acesta cu o medalie de la Campionatul de Dresaj al Cainilor de Serviciu al Ministerului Afacerilor Interne. Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ISU „Bucovina” scrie: „Dublu campion național, Olly a confirmat din nou…

- Tragedie la maratonul montan din Piatra Craiului, in zona Dambovicioara, unde o sportiva din Ungaria a alunecat și a cazut intr-o rapa, ulterior paramedicii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența constatand decesul acesteia. UPDATE Din pacate, și cel de-al doilea sportiv ranit a decedat, dupa…

- Tragedie la maratonul montan din Piatra Craiului, in zona Dambovicioara, unde o sportiva din Ungaria a alunecat și a cazut intr-o rapa, ulterior paramedicii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența constatand decesul acesteia. Un alt sportiv are fracturi la ambele picioare. „Salvamontul a intervenit…