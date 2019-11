Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca masurile adoptate in timpul mandatului fostului guvern in privinta combaterii raspandirii pestei porcine africane au fost "partiale si nu s-au luat la timp", situatia fiind abordata "intr-un mod superficial si neserios". "S-au luat masuri partiale si nu s-au luat la timp. Degeaba s-a masura de restrictionare a circulatiei frontierei in 2018 si nu s-a luat in 2016 cand a fost identificata pesta in Ucraina, ca a fost prea tarziu. Ei bifeaza si spun: 'am luat'. Degeaba se restrictioneaza…