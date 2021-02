Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Mircea Bacala, astazi, in ședința online, a aprobat scenariul de organizare și desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant din județul Timiș incepand cu data de 8 februarie 2021. „Scenariile au fost aprobate avand in vedere…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a aprobat vineri, intr-o ședința care a durat doar aproximativ zece minute, scenariile de reluare a orelor pentru 133 de unitați de invațamant cu personalitate juridica din Botoșani.

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in localitatea Havarna din judetul Botosani a ajuns, joi, la 12,78 cazuri la 1.000 de locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP). Localitatea cu 4.302 locuitori va intra, incepand…

- UPDATE – Sursa infectarii comunitare cu virusul COVID-19 din localitatea Havarna din judetul Botosani, unde incidenta a ajuns, vineri, la 7,66 cazuri la 1.000 de locuitori, a reprezentat-o slujba religioasa de Boboteaza, a declarat, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta, prefectul Dan Nechifor.…

- Doua cazuri de COVID, confirmate in ultimele doua saptamani. Atat a fost necesar pentru ca in comuna Pardoși, cu o populație de doar 350 de locuitori, sa fie impus scenariul roșu. Potrivit D.S.P., rata de infectare este de 5.7 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost luata ieri, de Comitetul Județean…

- Pe 29 octombrie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis inchiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacole și a celor de noroc din municipiul Botoșani. Masura a fost adoptata atunci ca urmare a depașirii pragului de 3 imbolnaviri la mia de locuitori.