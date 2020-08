Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, iar fata de alti doi s a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 30 de zile, pentru…

- In urma perchezitiilor, au fost ridicate 106 plante ce faceau parte dintr o cultura de cannabis indoor si outdoorLa data de 19.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara…

- Procurorii DIICOT au involburat apele pe scena politica și in societate prin clasarea ”Dosarului 10 August”. Procurii arata ca n-au gasit probe care sa susțina acuzațiile din dosar și au disjuns cauza doar pentru violențe ale jandarmilor.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Alina Bica, fosta sefa a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) și omul clujean de afaceri Ioan Bene au fost prinși in Italia, a anuntat Politia Romana. ”In urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii institutionale…

- Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.La data de 25.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului I.N.C.…

- Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional specializat in trafic de droguri, in urma unei anchete pornite dupa altercatia din toamna anului trecut, in urma careia un barbat a decedat si altul a fost ranit, petrecuta in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Procurorii DIICOT ndash; Biroul Teritorial Giurgiu au dispus retinerea unui barbat, pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de traficului ilicit de droguri de risc si mare risc. La data de 11.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…