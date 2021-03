Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat au fost anunțate schimbari ale vremii caracterizate prin precipitații, inclusiv pe raza judetului Botosani , sub forma de ninsori și lapovița, conducatorii de autovehicule sunt sfatuiți sa circule cu o viteza care sa permita oprirea in siguranța.

- Pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) se circula in condiții de iarna, toate drumurile fiind ”la negru”, anunța Prefectura Suceava. Se acționeaza inca din timpul nopții cu 39 utilaje. Pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri…

- Prefectura Suceava a informat ca in județ nu sint drumuri blocate de zapada, dar se circula in condiții de iarna, fara probleme deosebite. Pe raza Secției de Drumuri Naționale Suceava se intervine cu 34 de utilaje inchiriate și 4 utilaje proprii dotate cu lama și raspinditor. Pe raza Secției Cimpulung,…

- Prefectura Suceava a transmis, in aceasta dimineața, ca circulația pe drumurile din județ se desfașoara in condiții de iarna, nefiind inregistrate probleme deosebite. Astfel, pe caile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) se circula in condiții de iarna,…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Circulație in condiții de iarna pe DN75, la Arieșeni: Stratul de zapada masoara 5 centimetri inalțime Drumurile din Arieșeni prezinta un condiții nefavorabile pentru conducatorii auto, existand șanse reale de derapaj din cauza stratului de zapada de pe partea carosabila.…

- Circulatia trenurilor CFR Calatori se desfasoara in conditii de iarna severa, iar trenul IR 1770 Galati - Bucuresti Nord are o intarziere de 180 de minute, dupa ce automotorul Desiro a fost inlocuit in statia Faurei cu locomotiva cu vagoane, din cauza gerului, a informat marti operatorul feroviar national…

- Peste 20 de utilaje de deszapezire actioneaza, luni dimineata, pe reteaua de drumuri nationale din judetul Botosani, pe fondul ninsorilor abundente din ultimele 20 de ore, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Sectiei Drumuri Nationale (DSN), Dumitru Clipaciuc. Foto: (c) Cristian Lupascu/AGERPRES…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, dar pe mai multe s