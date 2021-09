Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli pentru beneficiarii de ajutor social: BONUS la angajare sau pot ramane fara indemnizație daca refuza un loc de munca Beneficiarii de ajutor social vor primi indemnizație timp de inca 6 luni, din momentul angajarii, daca se angajeaza pentru o perioada de cel puțin 24 luni, potrivit unui proiect…

- Ministerul Muncii pregatește reguli mai stricte pentru cei care primesc ajutor social, dar sunt apți de munca. Pentru a-i determina sa se angajeze, ei vor fi obligați sa se prezinte de doua ori pe an, sau chiar mai des, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca și sa participe la

- Beneficiarii de ajutor social vor primi indemnizație timp de inca 6 luni, din momentul angajarii, daca se angajeaza pentru o perioada de cel puțin 24 luni, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența intocmit de Ministerrul Muncii. Ministerul Muncii a anunțat ca a elaborat un proiect de…

- De pe data de 20 august in jur de 10 familii care locuiesc pe strada Codrului din municipiul Botoșani ar fi ramas fara apa la robinete. Și nici in prezent furnizarea acestui serviciu nu a fost reluata.

- In timp ce fermierii din mai multe localitați din județul Botoșani, lupta cu morile de vant ale administrației locale și județene, porcii mistretii fac prapad in camp, distrugand zeci de hectare cu porumb și floarea-soarelui, culturi pentru care agricultorii botoșaneni au muncit din greu, iar autoritațile…

- Situația este transmisa zilnic de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Botoșani spre atenția publica. Toate informațiile referitoare la numarul de cazuri sau rata de incidența provin exclusiv de la autoritațile sanitare.

- Prin identitate naționala se ințelege sentimentul unei persoane de apartenența la o națiune, recunoscandu-i acesteia din urma elementele definitorii: istorice, culturale, folclorice sau politice.

- Social Puncte de prim-ajutor in Piața Peco și Piața Unirii, ca urmare a temperaturilor extrem de ridicate iulie 28, 2021 10:46 Avand in vedere creșterea temperaturii in perioada urmatoare, Primaria Municipiului Alexandria amenajeaza puncte de prim-ajutor in Piața Peco și Piața Unirii, cu personal…