Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Are o relație frumoasa cu Alex Velea și au impreuna doi baieți. Vedeta este extrem de activa pe conturile de socializare, iar acum, aceasta și-a surprins din nou fanii.Antonia a postat pe contul de Instagram o fotografie, de pe…

- Ela Craciun, la urgenta cu fiica ei pe timp de pandemie Daca la inceput parea ca are o simpla entorsa, fetita a manifestat dureri din ce in ce mai mari, astfel ca mama ei a dus-o de urgenta la spital, unde i s-a facut radiografie si s-a constatat ca are fractura. Medicii i-au imobilizat degetul si i-au…

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți de patru luni. Cei doi, dupa ce și-au aruncat in public cuvinte grele și reproșuri , se pare ca au reușit sa ajunga la o relație mai civilizata, insa șansele sa se impace nu mai exista, ba mai mult artista a depus deja actele de divorț . Andreea Balan a…

- Smiley a marturisit cu sinceritate, dar și cu mult umor, care a fost cea mai crunta beție traita. Artistul nu s-a sfiit sa recunoasca ca iși pierduse total controlul, insa a recunoscut ca de atunci a luat atitudine. Smiley susține ca nu ține la bautura și prefera sa-și impuna o limita pentru a nu mai…

- Justin Bieber a devenit inspiratie pentru cum sa te imbraci acasa pe timp de pandemie Deja de mai bine de o luna si jumatate, stilul de viata ni s-a schimbat radical. Si odata cu stilul de viata, multora dintre noi ni s-a schimbat automat si stilul vestimentar. Stam foarte mult in casa, asa ca hainele…

- Odata ajunse in mediul online, imaginile au starnit numeroase reacții negative. Protagoniștii ritualului au apelat la aceasta metoda pentru ca nu au putut ajunge la un rau, așa cum cere obiceiul. Ei au fost inventivi și au reușit sa improvizeze. Insa acțiunea lor sfideaza noile reguli impuse de distanțare…

- Cum au petrecut Pastele membrii Caselor Regale, in plina pandemie Oamenii de pe intreg mapamondul se afla in prezent in izolare din pricina pandemiei de Coronavirus. Membri Familiilor Regale le transmit insa, prin intermediul retelelor de socializare, ganduri bune cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Iata…