Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa modifica si completeaza unele normative din domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri si alte substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar Camera Deputatilor este decizionala pe acest proiect.”Asa cum am promis, continuam planul de…

- Nicolae Ciuca, Presedintele Senatului, a transmis ca Partidul Național Liberal a votat proiectul noii legi a pensiilor la Senat. ”Noi, cei din PNL, am susținut și susținem o majorare sustenabila și mai multa echitate, mai multa dreptate pentru seniori. De cate ori am fost la guvernare, am majorat…

- Senatul a adoptat, in plenul de marti, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, dupa ce comisiile de specialitate au emis raport favorabil cu amendamente admise. Liderii senatorilor USR si AUR, Radu Mihail si Claudiu Tarziu au solicitat retrimiterea la comisii a initiativei legislative,…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede sancționarea cu amenda a adaugarii de de inscriptii si simboluri ilegale pe drapelul Romaniei in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare. Astfel, este completata Legea 75/1994, cu prevederea care arata ca „pe drapelul Romaniei nu…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a votat marti, 24 octombrie 2023, proiectul de lege de modificare a OUG 57 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.Din totalul de 264 de voturi, 212 au fost "pentru", iar 52 au…

- VIDEO: Camera Deputaților a adoptat proiectul legii privind pensiile speciale. Ce prevede și de cand se aplica Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, proiectul legii pensiilor speciale, pe care l-a pus in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Au votat „pentru” 174 de deputati, 81 au votat „impotriva”,…

- Liberalii Nicolae Ciuca și Gabriel Andronache au inițiat un proiect de lege care prevede amenzi intre 10.000 lei și 20.000 lei pentru nerespectarea interdicției utilizarii drapelului național cu alte inscripții și simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamente militare.

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind instituirea premiului national „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite in combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura. Camera Deputatilor este for decizional…