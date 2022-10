Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain(PSG), AC Milan si Benfica Lisabona au facut spectacol in meciurile jucate marti seara in etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce Real Madrid, detinatoarea trofeului, a suferit prima sa infrangere in acest sezon in toate competitiile. PSG a surclasat-o pe…

- Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, l-a laudat pe Jude Bellingham (19 ani), mijlocașul Borussiei Dortmund. Borussia Dortmund - Manchester City se joac[ azi, de la ora 22:00. Meciul este liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 4 La conferința…

- Echipa israeliana Maccabi Haifa a produs surpriza marti, invingand acasa, scor 2-0, echipa italiana Juventus Torino. La Copenhaga, Manchester City a facut doar 0-0 cu echipa locala, dupa ce a ratat un penalty, in a patra etapa a grupelor Ligii Campionilor. Israelienii de la Maccabi Haifa au inscris…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Manchester City a avut parte de un meci foarte dificil cu Borussia Dortmund, dar a reușit sa obțina victoria in Grupa G din Champions League, scor 2-1, grație reușitei lui Erling Haaland, atacant transferat in aceasta vara chiar de la formația din Germania.

- Meciuri extrem de spectaculoase, miercuri seara, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Manchester City a trecut la limita de Borussia Dortmund, scor 2-1. Germanii au marcat primii, insa formatia antrenata de Pep Guardiola a reusit sa intoarca soarta jocului gratiei „dublei” lui Haaland.…

- Erling Haaland a fost decisiv pentru Manchester City in meciul cu Borussia Dortmund: atacantul norvegian a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1, miercuri, in Grupa G din Champions League. Surpriza serii a fost furnizata de Benfica, dupa ce echipa din Lisabona…

- Erling Haaland (22 de ani) a debutat cu doua goluri in Premier League, in victoria lui Manchester City cu West Ham, 2-0, și l-a incantat pe Guardiola. Pep a apreciat tupeul lui Haaland de a executa penalty-ul din care a și deschis scorul, in ciuda faptului ca este nou-venit la echipa. Pep Guardiola,…