- Uniunea Europeana va trebui sa ia "decizii dificile" impotriva Turciei si sa incerce sa obtina unanimitatea statelor membre pentru a impune sanctiuni economice, a anuntat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP. "Relatiile noastre cu Turcia sunt la rascruce si a venit momentul…

- Uniunea Europeana se chinuie sa impuna sanctiuni regimului dictatorial de la Minsk. Cipru a blocat adoptarea de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Belarus, cerand ca masuri comparabile sa fie luate mai intai impotriva Turciei in criza din Mediterana de Est.

- Uniunea Europeana ar trebui sa adopte sanctiuni impotriva Turciei daca aceasta va continua sa incalce drepturile omului si suveranitatea Greciei in Mediterana de Est, afirma cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit DPA."Este periculos sa lasam impresia ca folosim standarde duble. Este…

- In schimb, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat importanta unei detensionari a situatiei intre cele doua tari si a lansat un apel catre Turcia sa puna capat activitatilor care ar putea alimenta tensiunile cu Grecia, intr-o convorbire telefonica avuta in aceeasi zi cu Erdogan.…

- Cei 27 pregatesc sanctiuni pe care sa le impuna Turciei, in cadrul unui diferend cu Grecia in estul Marii Mediterane, iar aceste masuri ar putea fi introduse pe agenda viitorului summit UE, prevazut la 24 septembrie, potrivit diplomatiei europeana, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste…

- Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei care ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters si AFP. Masurile respective,…

- Aproximativ 600 de milioane de euro vor fi cheltuite de catre Uniunea Europeana ca ajutor si sprijin umanitar pentru refugiatii din tarile din vecinatate, dupa ce Parlamentul European si-a dat vineri acordul, relateaza DPA. Cea mai mare parte a banilor va fi cheltuita in Turcia. Eurodeputatii…

- Cresc tensiunile intre UE și Turcia. Bruxellesul cere Ankarei sa opreasca forajul ilegal de explorare a gazelor in largul apelor Ciprului Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut Turciei sa inceteze forajul ilegal de explorare a gazelor naturale in largul apelor Ciprului in cadrul unei intalniri…