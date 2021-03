Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, a cerut miercuri blocului comunitar si NATO "sa ingradeasca" o Rusie "din ce in ce mai autoritarista" atunci cand aceasta incalca prevederile dreptului international, relateaza EFE.



"Trebuie sa ingradim Rusia si sa o facem sa dea inapoi atunci cand incalca dreptul international si este foarte important sa facem aceasta in asociere cu NATO", a declarat politicianul spaniol la sosirea sa in a doua zi a reuniunii ministrilor de externe ai Aliantei, ce se desfasoara la Bruxelles.

