Borrell, la revenirea din Moscova: Rusia consideră valorile democratice o amenințare existențială și se deconectează progresiv de Europa Șeful diplomației europene Josep Borrell a afirmat duminica, la revenirea dintr-o vizita extrem de controversata la Moscova, ca &"Rusia se deconecteaza progresiv de Europa și considera valorile democratice drept o amenințare existențiala".



"Autoritațile ruse nu au vrut sa profite de ocazie pentru a avea un dialog mai constructiv cu UE. (...) Aparține statelor membre sa decida urmatoarele etape și da, acestea ar putea sa includa sancțiuni", a scris Borrell, pe Twitter, la revenirea de la Moscova, potrivit AFP.



Miniștrii Afacerilor Externe din UE urmeaza sa se reuneasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ministrul de externe suedez, Ann Linde, a cerut marți, la Moscova, eliberarea opozantului rus, Aleksei Navalnii. Declarația a fost facuta intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov.…

- Rusia este pregatita „legal și tehnologic” sa se deconecteze de la internetul global daca este nevoie, a declarat luni fostul președinte Dmitri Medvedev pentru agenția Interfax citata de Moscow Times . Autoritațile de la Moscova au tatonat de mult timp cu ideea unor restricții mai sever asupra internetului…

- ​Fenomenul asasinatului, politic sau nu, reprezinta una dintre trasaturile specifice spațiului post-sovietic unde frica de schimbare legitimeaza violența. Majoritatea politicienilor sau figurilor publice care și-au pierdut viața sau au suferit atentate au avut directa legatura cu opoziția politica,…

- Alexei Navalnii a fost arestat in Rusia, pentru ca ar fi incalcat masuri de control judiciar, la intoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența in Germania. Kremlinul a anuntat marti ca „nu va lua in considerare” cererile occidentale de a-l elibera pe opozantul rus Alexei Navalnii si a avertizat impotriva…

- Un politist rus este urmarit penal pentru dezvaluirea unor informatii care i-ar fi putut desconspira pe cei care l-au otravit pe Alexei Navalnii, transmite marti Reuters. Politistul a fost retinut luna trecuta, iar in prezent este in arest la domiciliu, a precizat astazi cotidianul economic RBC, din…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a condamnat „reprimarea opoziției ruse” Arestarea liderului opoziției ruse pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, 17 ianuarie 2021/ (ENG) Russian opposition leader Alexei Navalny is seen at the passport control point at Moscow's Sheremetyevo airport on January 17,…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Anunțul privind revenirea in Rusia vine dupa cinci luni de la otravirea sa. In august 2019, opozantul rus a fost transferat intr-un spital din Germania, țara in care a ramas pana in prezent. In mesajul postat pe Instagram, Navalnii a anunțat ca este complet refacut si ca este timpul sa se intoarca in…