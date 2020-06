Borisov: Când vom construi autostrada Hemus, sârbii se vor închina Sfântului Sava la Târnovo “Doar în condiții de pace, Bulgaria și Serbia s-au bucurat de prosperitate&", a declarat premierul bulgar, Boiko Borisov, în timpul vizitei comune efectuate împreuna cu președintele sârb, Aleksandar Vucic, la biserica Sfinții 40 de Mucenici din Veliko Târnovo. Ei s-au închinat la sarcofagul Sfântului Sava, decedat în vechea capitala bulgara, apoi au depus apoi flori la mormântul Țarului Kaloian, în curtea templului istoric, potrivit agenției bulgare 24Chasa, citata de Rador.



La intrarea în biserica i-a întâmpinat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a sarbatorit miercuri Ziua Fortelor Armate, denumita si Ziua Curajului, cu o parada militara, in pofida epidemiei de COVID-19, relateaza DPA. Cu acest prilej au avut loc, de asemenea, demonstratii aeriene si navale pentru celebrarea Sfantului Gheorghe, patronul fortelor armate. Din cauza masurilor…

- 21 aprilie 27 aprilie. Raportul Organizației Internaționale a Muncii prezinta dezastrul. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 21 aprilie s-au nascut: Ecaterina a II-a cea Mare, regina Elisabeta a II-a, Anthony Quinn, Charlotte Bronte, Max Weber, Oana Orlea, Lorry Wallfish. In calendarul creștin-ortodox…

- Tanczos Barna circula, vineri, pe strada Marton Aron din Miercurea Ciuc cu autoturismul personal marca Isuzu și nu a acordat prioritate de trecere autospecialelor MAI, ISU și Poliție, care circulau regulamentar.Citește și: Raed Arafat infirma decesul medicului de la Gerota: 'Pot sa va spun…

- Nu va inchipuiți ca „Sfinții 40 de Mucenici” aratau ca figurile firave, batrane de pe pereții bisericilor sau din icoane. Nu, ei erau soldați. Creștini. De-asta au și murit, in chinuri groaznice. Unul dintre torționari, martor al ceea ce el credea ca este un semn divin, a aruncat armele și li s-a alaturat.…

- Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia (Calendarul Crestin-Ortodox; Calendarul Bisericii Romane Unite cu Roma/Greco-Catolice)… In multe parti ale Bisericii crestine, /la 9 martie in Biserica din Rasarit/ si /la 10 martie in Biserica de Apus/, se comemoreaza amintirea unui grup de 40 (patruzeci) de ostasi,…

- Sfintii 40 de mucenici din Sevastia sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 9 martie. In aceasta zi, se spune ca vine in sfarșit primavara. Care sunt tradițiile aducatoare de noroc in aceasta zi de sarbatoare.

- Sfintii 40 de mucenici din Sevastia sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 9 martie. In aceasta zi, se spune ca vine in sfarșit primavara. Care sunt tradițiile aducatoare de noroc in aceasta zi de sarbatoare.

- Sfinții 40 Mucenici. Sfinții 40 Mucenici. Ce se intampla in organsimul tau daca bei 44 de pahare cu vin. Avertismentul medicilor și cat trebuie sa consumam, de fapt, pentru a ne pastra sanatatea.