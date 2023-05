Soția fostului premier britanic Boris Johnson a anunțat ca este insarcinata. Este al treilea copil al cuplului, transmite AFP. Boris Johnson este cunoscut pentru casatoriile și relațiile sale. El va deveni tata cel puțin pentru a opta oara. Actuala sa soție, Carrie, a anunțat, vineri, ca este insarcinata. Este al treilea copil al cuplului, casatorit in 2021, dupa nașterile lui Wilfred și Romy. ”Un nou membru va sosi in echipa in doar cateva saptamani (…) Abia așteptam de sa-l primim pe micuț”, a postat Carrie Johnson, in varsta de 35 de ani, pe Instagram, sub o fotografie in care se vede mana…