Boris Johnson și-a luat la revedere de la parlamentarii britanici: „Hasta la vista, baby” Boris Johnson si-a luat la revedere miercuri de la parlamentarii britanici in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru, in cadrul careia si-a aparat bilantul si a incheiat apoteotic cu formula „Hasta la vista, baby”, in aplauzele conservatorilor, relateaza AFP, DPA si Reuters. „Misiune in mare parte indeplinita”, a dat asigurari prim-ministrul, care a revenit asupra celor trei ani ai sai la putere si a afirmat ca va petrece urmatoarele saptamani „facand ceea ce cred ca publicul se asteapta sa fac: sa avansez in dosarele pentru care am fost alesi in 2019”. „Acesti ultimi ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

