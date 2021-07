Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson și ministrul de Finanțe, Rishi Sunak, vor intra in autoizolare pentru 10 zile și vor lucra doar de la birou dupa ce au intrat in contact cu Sajid Javid, ministrul Sanatații care sambata a fost testat pozitiv pentru Covid-19 , relateaza BBC . Inițial, guvernul britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de finante, Rishi Sunak, vor fi limitati sa lucreze numai de la birourile lor si supusi testarii zilnice pentru COVID-19, dupa ce au intrat in contact cu cineva testat pozitiv pentru coronavirus, relateaza duminica Reuters. Avand in vedere ca izolarea la…

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de Finante, Rishi Sunak, nu trebuie sa se izoleze dupa ce au intrat în contact cu ministrul Sanatatii, Sajid Javid, care cu o zi în urma a fost confirmat cu COVID-19. Downing Street a transmis ca cei doi vor face parte dintr-un program pilot,…

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Ministrul britanic al sanatatii Sajid Javid a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la COVID-19, cu doua zile inainte de ridicarea majoritatii restrictiilor in Anglia, relaxare ce ingrijoreaza din cauza cresterii numarului de contaminari cu varianta Delta, informeaza AFP. "Ma simteam…

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Premierul britanic Boris Johnson și noul ministru al Sanatații, Sajid Javid, au confirmat, luni, ca restricțiile din Anglia legate de pandemia de coronavirus vor fi ridicate pe 19 iulie, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Potrivit lui Johnson, data ”terminus” va insemna ”revenirea pe cat posibil…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, spune ca discuția despre constituirea grupului de lucru pentru verificarea raportarii deceselor de Covid este „ridicola” și ca premierul Florin Cițu a fost informat despre inființarea acestui grup de lucru. „Mai intai ca e ridicola toata discutia. Cand…