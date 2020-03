Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței de urgența COBRA de joi seara, un fel de comitet național pentru situații speciale de urgența in Marea Britanie, mulți se așteptau la un anunț potrivit caruia școlile din Regatul Unit se vor inchide temporar, așa cum s-a decis pe scara larga in Europa.Nu s-a intamplat așa, iar premierul…

- Coronavirusul s-a raspandit de la inceputul anului la zeci de mii de oameni, iar printre cei infectati se numara si mai multi oficiali din Europa și Asia. Printre aceștia se numara Nadine Dorres, ministrul Sanatatii Mintale din Marea Britanie, Franck Riester, ministrul Culturii din Franta, sau Alberto…

- Un expert epidemiolog din Hong Kong, care a jucat un rol major in combaterea epidemiei Sars in anii 2000, a declarat, pentru Guardian , ca epidemia coronvirus din China ar putea afecta 60% din populația globului, atata vreme cat virusul nu poate fi controlat. El a mai spus ca statele ar trebui sa ia…

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a asigurat pe liderii africani veniti la Londra pentru o conferinta pe teme economice ca Marea Britanie va fi mai deschisa pentru migrantii de pe continentul african dupa Brexit.

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea iniția primele discuții pe tema unui acord comercial cu SUA inca din luna februarie, inainte de debutul negocierilor cu Uniunea Europeana pentru un acord comercial post-Brexit, informeaza cotidianul The Telegraph, citat de site-ul agenției Reuters.Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson și cancelarul german Angela Merkel au condamnat duminica arestarea ambasadorului britanic la Teheran în timpul protestelor din Iran, a informat un purtator de cuvânt al Guvernului de la Londra, relateaza Mediafax citând Reuters. "În ceea…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va merge la forumul economic mondial de la Davos, din Elvetia, la sfarsitul lunii ianuarie, si le-a interzis si ministrilor sa o faca, a afirmat marti o sursa guvernamentala, relateaza AFP si Reuters. "Prioritatea noastra este de a raspunde prioritatilor oamenilor,…