Boris Johnson s-a plimbat prin Kiev cu președintele Zelenski VIDEO Ucraina a intrat in cea de-a 46-a zi de razboi. Cu pierderi foarte mari, Rusia pare ca iși schimba tactica. Volodimir Zelenski anunța ca Ucraina este pregatita pentru o batalie dura cu trupele rusești care se aduna in estul țarii. Evacuarile sunt sabotate continuu de armata rusa iar bombardamentele au continuat, chiar daca in ultimele 24 de ore situația din jurul capitalei Kiev s-au mai liniștit. Astfel ca mai mulți lideri europeni au vizitat capitala, printre care premierul britanic – Boris Johnson. Un nou carnagiu al rușilor a avut loc langa Kiev cu impușcarea oamenilor din mai multe mașini,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

