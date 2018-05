Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a insistat luni asupra necesitatii ca Marea Britanie sa paraseasca 'total' uniunea vamala europeana dupa Brexit, pentru a redeveni o putere comerciala la nivel mondial.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a insistat luni asupra necesitatii ca Marea Britanie sa paraseasca 'total' uniunea vamala europeana dupa Brexit, pentru a redeveni o putere comerciala la nivel mondial, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Pentru noi a sosit momentul nu de a fi mai…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a insistat luni asupra necesitatii ca Marea Britanie sa paraseasca 'total' uniunea vamala europeana dupa Brexit, pentru a redeveni o putere comerciala la nivel mondial, transmite AFP. ''Pentru noi a sosit momentul nu de a fi mai…

- Conform cotidianului The Telegraph, principalii ministri ai guvernului au convenit in aceasta saptamana ca Marea Britanie sa continue sa se alinieze regulilor Uniunii Europene, pentru o perioada care ar putea merge pana la doi ani dupa incheierea fazei de tranzitie, in decembrie 2020.Marea…

- Guvernul de la Londra ia in considerare prelungirea pentru inca o scurta perioada a mentinerii Marii Britanii in uniunea vamala europeana dupa perioada de tranzitie post-Brexit, temandu-se ca noile acorduri comerciale discutate nu vor fi gata la timp, relateaza joi presa britanica, citata de AFP. Conform…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca menține planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflată în capitala bulgară pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May a fost întrebată…

- "Sunt incantat sa anunt ca presedintele Donald Trump va vizita Marea Britanie pe 13 iulie si va avea discutii cu premierul Theresa May", a transmis Kim Darroch prin Twitter.Guvernul de la Londra a confirmat vizita liderului american, care cel mai probabil va fi una "de lucru"."Presedintele…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…