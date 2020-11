Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Am…

- Una dintre garzile sale de corp "s-a trezit cu simptome de Covid-19 si a fost plasat in carantina, in asteptarea testelor", scrie cotidianul Ole. "In asteptarea mai multor informatii, Maradona va ramane in izolare la locuinta sa din La Plata", a scris cotidianul Pagina/12. Potrivit Pagina/12, Maradona…

- Diego Maradona, in prezent antrenor la echipa argentiniana Gimnasia y Esgrima, a fost plasat in izolare, in mod preventiv, pentru ca a fost contact cu o persoana care prezinta simptome de Covid-19, potrivit presei locale, anunța news.ro.Una dintre garzile sale de corp "s-a trezit cu simptome…

- Aflat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata, Marcel Ciolacu a efectuat un test pentru noul coronavirus. “Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am autoizolat. Am efectuat testul…

- UPDATE Premierul Ludovic Orban a primit, luni, rezultatul testului pentru COVID-19. Acesta este negativ. Orban s-a testat dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv. Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ, au anunțat,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite agerpres.ro.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters. 'Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a intrat in contact cu o persoana descoperita pozitiv la testul coronavirus. Este vorba despre șeful Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Acesta a fost confirmat deja cu COVID, dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu coronavirus. Marți, acesta a fost prezent…