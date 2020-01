Stiri pe aceeasi tema

- La o conferinta pe teme economice, care a avut loc la Londra, premierul Boris Johnson a vorbit in fata a numerosi sefi de stat africani, printre acestia numarandu-se presedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi si cel kenyan Uhuru Kenyatta. Cu aceasta ocazie, Johnson si-a exprimat dorinta de a face…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat pe presedintele rus Vladimir Putin, in prima lor intalnire, ca pozitia Regatului Unit cu privire la cazul Skripal ”nu s-a schimbat” si l-a somat ”sa nu repete un asemenea atac” pe teritoriul britanic, relateaza AFP.

- Liderul Partidului Brexit, Nigel Farage, a primit miercuri aprobarea de a sarbatori iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana in fata Palatului Westminster, sediul parlamentului britanic, transmite Reuters. Deja peste 12.000 de persoane au solicitat bilete la evenimentul cu discursuri,…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- UPDATE, ora 7:35 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…