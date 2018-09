Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe britanic Boris Johnson si sotia sa, Marina Wheeler, au anuntat vineri ca s-au separat si urmeaza sa divorteze. Intr-o declaratie personala comuna transmisa Press Association prin intermediul unui prieten de familie, cuplul a precizat ca separarea s-a produs ''in urma…

- S-a rupt lanțul de iubire! Un cuplu de la noi se afla in plin proces de divorț, deși pareau extrem de indragostiți in momentul in care anunțau logodna. Dar, iata ca lucrurile nu au evoluat inspre bine și singura soluție ramasa a fost separarea!

- Premierul britanic Theresa May l-a criticat pe fostul sau ministru de Externe Boris Johnson, care a apreciat ca femeile care poarta burqa seamana cu niste cutii postale sau jefuitori de banci, relateaza Reuters preluata de news.roJohnson, care a demisionat luna trecuta din cauza modului in…

- Victor Hanescu, unul dintre cei mai reprezentativi tenismeni ai Romaniei din ultimii 20 de ani, trece prin momente dificile in plan personal. Fostul tenismen a decis sa puna capat mariajului cu Andreea, dupa șapte ani de casnicie. Cei doi au facut anunțul separarii prin intermediul unui comunicat. „Decizia…

- Președintele SUA Donald Trump a torpilat planul pentru Brexit propus de premierul Theresa May și l-a laudat pe unul dintre principalii contestatari ai acesteia, fostul ministru de Externe Boris Johnson.