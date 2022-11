Boris Johnson a încasat 315.000 de euro pentru un discurs susţinut în SUA, dublu faţă de cât dezvăluia presa britanică Actualizarea acestui registru, publicata joi, arata ca Boris Johnson a incasat 276.130 de lire sterline (314.830) pentru acest discurs de 30 de minute, urmat de 45 de minute de discutii la Consiliul Agentilor si Curtierilor de Asigurari, la Colorado Springs. Ziarele britanice au facut valva cu privire la acest discurs platit gras, dar evocau atunci suma de 150.000 de dolari – mai putin de jumatate din cat a incasat in mod real BoJo. Boris Johnson precizeaza in registru ca a muncit, in total, opt ore si jumatate – echivalentul unei remuneratii orare de 32.500 livres (37.000 euro). Transportul si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

