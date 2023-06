Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson urmeaza sa demisioneze din funcția de parlamentar cu efect imediat dupa primirea raportului Partygate, relateaza BBC. Raportul a fost elaborat de Comisia pentru privilegii condusa de deputați, care a analizat daca fostul premier a indus in eroare Parlamentul. Johnson a acuzat comisia parlamentara…

