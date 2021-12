Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…

- Luminițile de Craciun au fost aprinse și pe Downing Street. Un brad uriaș a fost luminat in toata splendoarea sa miercuri, marcand 1 decembrie.Intr-un filmuleț, premierul britanic Boris Johnson apare insoțit de un grup de copii care cantau colinde dedicate sarbatorilor de iarna.

- Germania, lovita puternic de noul val pandemic, se pregateste sa mobilizeze armata pentru a ajuta serviciile sanitare coplesite, potrivit The Guardian, citata de News.ro . Germania a vaccinat pana acum peste 67% din pupulație cu schema completa, iar in ultima saptamana, rata infectarilor a ajuns la…

- Cazurile a doi parlamentari conservatori acuzați de conflict de interese ii creeaza probleme premierului de la Londra și redeschid o dezbatere despre regulile pe care trebuie sa le indeplineasca aleșii britanici, scriu New York Times, BBC și The Guardian. „Cred cu sinceritate ca Marea Britanie nu este…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat duminica ca nu accepta posibilitatea ca Marea Britanie sa revina la imigratia necontrolata pentru a rezolva criza benzinei, carburantilor si aprovizionarea cu alimente de Craciun cu care se confrunta țara din cauza deficitului de șoferi de camioane, dand de…

- „Masurile obligatorii sunt prevazute în mod clar în HG. CJSU poate sa spuna doar, în baza ratei de incidența transmise de catre DSP, în fiecare uat ce seturi de masuri se aplica, desigur doar în temeiul HG. În masura în…

- Președintele american Joe Biden a uitat, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi”. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat…