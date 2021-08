Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de vaccinare anticovid in Romania a scazut dramatic și este mult sub așteptari: aproape 30 la suta din populație este imunizata. Ministerul Sanatații cauta soluții pentru incurajarea vaccinarii, mai ales ca exista suficient ser și multe centre de vaccinare.

- Rata de infectare cu coronavirus s-a dublat in mai multe state europene, atrage atenția Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii (CNCAV) intr-o postare pe Facebook. Țarile cu cea mai mare creștere a ratei de infectare sunt Cipru, Marea Britanie și Olanda. CNCAV ilustreaza postarea cu grafice reprezentand…

- Germania nu intentioneaza sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, care mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor. In Franța, Emmanuel Macron a vorbit despre „abordarea vaccinarii obligatorii…

- Creșterea zilnica a numarului de cazuri contaminate cu Covid-19 a ingrijorat autoritațile din Grecia. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a luat o decizie de ultima ora care consta in imunizarea obligatorie in randul unor persoane. Care sunt acestea?

- Peste 16.100 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anuntat, vineri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Nu se mai precizeaza insa si numarul celor care au primit prima doza. Potrivit CNCAV, INSP a modificat modul de raportare…

- Valeriu Gheorghița, mesaj dur pentru primari in contextul vaccinarii slabe: Sa nu se uite la toamna cum le sunt carantinate localitațile Medicul militar Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), le-a spus primarilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Pitesti, ca vaccinarea anti-COVID-19 s-ar putea face contra cost pe viitor, pe modelul vaccinarii antigripale. Orban nu a precizat de cand s-ar putea incepe vaccinarea contra cost, spunand doar ‘intr-un viitor oarecare’. ‘Noi organizam…

- „Noi spunem adio sintagmei “pix cu pasta sau stilou” consacrate de mai bine de 50 de ani din normele care au reglementat securitatea si sanatatea in munca (protectia muncii) in Romania” declara C.E.O primei platforme de gestionare digitala a activitatii de Resurse Umane / Securitate si Sanitate in Munca…