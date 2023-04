BOR: Minunea lui Dumnezeu nu e condiționată de calendar ci de credință Schimbarea datei Paștelui și sarbatorirea lui in același timp cu cel catolic, starnește, in continuare, controverse.Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a facut noi precizari. La scurt timp dupa ce iPS Teodosie s-a opus inițiativei, reprezentatul Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a facut noi precizari, care par a fi un raspuns pentru acesta. Chiar daca IPS Teodosie nu a fost numit direct, noua postare de pe Facebook a purtatorulului de cuvant al B.O.R. pare a fi un raspuns pentru Arhiepiscopul Tomisului, care s-a opus inițiativei. ”Invocarea minunii aprinderii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

