BOR, fabrică de bani. Cum a ajuns Biserica Ortodoxă Română un imperiu financiar BOR detine cladiri, terenuri, fabrici, paduri, companii de turism si trusturi de presa. In functie de fiecare parohie, preotii arata fie modest, fie sunt imbracati in aur din cap pana in picioare si sunt plimbati in cele mai luxoase masini, scrie ziare.com . Vor trece 10, 20 sau chiar 30 de ani pana cand Covid 19 va fi un simplu guturai Credinciosii au avut mai multe momente de indignare de-a lungul timpului. Nu au inteles, de exemplu, de ce nu mai au voie sa vina cu lumanarile de acasa, ci trebuie sa le cumpere pe cele de la biserica. Cu toate ca unii ar spune ca trebuie sa isi procure si lacasul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

