Cap Limpede, stiri adevarate: O serie de afise stranii, fara nicio explicatie, au aparut in Bucuresti si Iasi, starnind nedumerire si chiar teama. Pe afise sunt desenate personaje in care sunt amestecate simboluri religioase cu simboluri din zona medicala. Si Patriarhia Romana a sarit ca arsa: „O incercare penibila situata sub semnul gros al prostului gust hranit bulimic de […] BOR a rabufnit dupa ce au aparut in marile intersectii din Bucuresti si Iasi: „Blasfemie, obscenitate!"