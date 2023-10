Stiri pe aceeasi tema

- Klasvik este una dintre surprizele placute din actualul sezon de cupe europene. Formația din Insulele Feroe se lupta la un moment dat pentru accederea in grupele UEFA Champions League, insa a ajuns sa joace in Conference League.

- Partidele Arsenal Tivat (Muntenegru) - Alashkert (Armenia) 1-6 și RFS (Letonia) - Makedonija GP (Macedonia de Nord) 4-1, din turul 1 preliminar al Conference League, sunt considerate suspecte de aranjamente pentru mafia pariurilor de catre experți. UEFA a fost informata. ...

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat ca echipele romanesti nu au realizat mai nimic in actuala editie a Conference League, precizand ca asteapta sa vada cate din cele trei ramase in competitie, Farul Constanta, FCSB si Sepsi OSK, vor ajunge in faza grupelor.„Sa vedem cate echipe se vor califica…

- Klaksvik, campioana din Insulele Feroe, a caștigat prima manșa cu Molde, campioana Norvegiei, scor 2-1, in prima manșa din turul 3 preliminar Champions League. Daca Romania nu va avea nici in acest an echipa in grupele Europa League sau Champions League, feroezii au deja grupele Conference League antamate…

- CFR Cluj a fost invinsa joi, in deplasare, scor 2-1, de catre Adana Demirspor, in mansa secunda a turului al doilea preliminar din Conference League si a fost eliminata din cupele europene.Cunoscut ca un patron vulcanic, Neluțu Varga a avut un discurs ponderat cand a vorbit despre infrangerea „feroviarilor”.„N-am…

- Sepsi s-a impus cu 3-0 in fața celor de la Dinamo pe Arcul de triumf dupa goluri inscrise de Safranko, Alimi și Aganovic. La finalul confruntarii, Laszlo Dioszegi a marturisit ca a avut mari emoții pana aproape de finalul confruntarii și a anunțat care este un obiectiv al formației sale pentru preliminariile…

- Farul Constanța a pierdut cu Sheriff Tiraspol, 1-3 la general, și a fost eliminata in primul tur al preliminariilor Champions League. Este inca o campanie europeana ratata pentru clubul lui Gica Hagi, care va continua totuși parcursul continental in Conference League, a treia competiție ca importanța. …

- UEFA a anuntat luni ca in sezonul 2023-2024 va extinde utilizarea arbitrajului video (VAR) in Liga Campionilor, in toate fazele de calificare ale celei mai importante competitii fotbalistice la nivel de club din fotbalul european, informeaza EFE, potrivit Agerpres.De asemenea, arbitrajul video va…