Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 29 mai, s-a disputat returul barajelor pentru menținerea in Liga I / promovarea din Liga a II-a, Chindia Targoviște - Concordia Chiajna și Dinamo București - Universitatea Cluj. In Ștefan cel Mare, Universitatea a deschis scorul in minutul 17, șut superb Tescan, cu ajutorul transversalei,…

- Cartea „Fotbal minut cu minut” a fost lansata in prezența catorva dintre „zeii microfonului”. Volumul aparut la Editura Publisol are 480 de pagini și costa 54,9 lei. Luni la pranz, vreme de un ceas, foaierul Salii Radio s-a umplut de istorie. Teoharie Coca Cosma, Teodor Mateescu, Mircea M. ...

- Alegerea unei platforme de pariuri sportive pe care sa joci cu placere și sa te bucuri de cat mai multe avantaje, nu este o misiune foarte ușoara. La ora actuala exista foarte multe site-uri cu acest profil și diferențierea pare sa fie și mai dificila. Insa, daca vrei sa ai parte de tradiție, varietate…

- Andrei Sevcenko, cel mai bun jucator de fotbal din istoria Ucrainei, a fost numit de președintele Volodimir Zelenski primul ambasador al United24, o inițiativa de strangere de fonduri pentru „restaurarea și dezvoltarea” Ucrainei, transmite Reuters.

- Campionatul European de fotbal din 2024, atribuit in septembrie 2018 Germaniei, va incepe pe 14 iunie pe Allianz Arena din Munchen si se va incheia pe 14 iulie cu finala de pe Stadionul Olimpic din Berlin, a anuntat marti UEFA, potrivit AFP.Potrivit Agerpres comitetul executiv al UEFA a stabilit calendarul…

- Cartea "Fotbal minut cu minut", scrisa de jurnalistul clujean Ovidiu Blag, va aparea in curand pe piața. Inainte de a ajunge in librarii și in magazinele online, Gazeta Sporturilor și Editura Publisol lanseaza cartea la chioșcurile de presa pe data de 25 mai, la prețul de 54,99 lei. Mai mult, editura…

- Al 2-lea mare turneu american al lunii martie a inceput și aduce in joc nume uriașe, iar atenția tuturor este spre duo-ul celor mai in forma jucatoare din Romania, Halep și Cirstea! Urmarește pe Betano cele mai tari lovituri de la Miami, acolo unde te așteptam cu Streaming LIVE, Cote Maxime (marja 0%)…

- Prima zi de primavara calendaristica poate ca nu aduce temperaturile pozitive din termometre la care ne așteptam, dar aduce macar reduceri. Cei de la GoDeal24.com sunt in centrul atenției cu o noua promoție atractiva pentru licențele software comercializate, de la cele pentru Windows, la pachetele Office…