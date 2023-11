Stiri pe aceeasi tema

- Bonusurile care se prevad in noua Lege a pensiilorNoua lege a pensiilor a fost adoptata joi de Guvern, in ciuda divergențelor care au existat in Coaliție. Actul normativ prevede creșterea varstei de pensionare pentru femei la 65 de ani, dar și o serie de bonusuri pentru continuarea activitații.…

- Noua lege a pensiilor a fost adoptata joi de Guvern, chiar daca au fost discuții care s-au lasat cu țipete, in Coaliție. Cert este ca se recalculeaza absolut toate pensiile. „Legea pensiilor a fost adoptata! Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista „nu vreau” sau „nu pot” atunci cand vine vorba de…

- Guvernul Ciolacu a aprobat actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din Romania, care va aduce echitatea intre pensionari și va consolida principiul contributivitații. Este un proiect realizat impreuna cu experții Comisiei Europene și ai Bancii Mondiale care au confirmat ca noua lege…

- Prin noua lege a pensiilor, facem un pas semnificativ in direcția corectitudinii și a echitații. In urma recalcularii pensiilor aflate in plata, o mare parte dintre pensionari vor beneficia de sume mai mari și cu siguranța nicio pensie nu va scadea. Anul viitor, pensiile vor crește in doua etape: la…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, susține ca Romania incaseaza din redevențe, in prezent, peste doua miliarde de lei, gazele naturale avand cea mai mare pondere (1,2 miliarde de lei), potrivit datelor prezentate, vineri, la finalul sedintei de Guvern. „In momentul de fata, incasam doua miliarde si…

- Incepand cu 1 octombrie, IRCC inregistreaza o mica majorare de 0,02%, dupa ce trimestrul trecut a avut o ușoara scadere. In perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, IRCC a avut valoarea de 5.94%, insa odata cu noua sa actualizare, indicele de referința se ridica la valoarea de 5.96%.Schimbarea este…

- Tensiuni in coaliție - Robert Sighiartau sare la premier: Bolos e de buna credinta dar a fost lasat in fata tocmai pentru a deconta, el si PNL, parte din masuriDeputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marti ca pacchetul de masuri fiscale prezentat public de Guvern afecteaza electoratul liberal si…