- Tribunalul Timiș a dispus pe langa pedepsele din dosarul de trafic de cocaina și o serie de alte masuri de confiscare. In cazul liderului interlop Lucian Boncu, care a fost condamnat la 12 ani și o luna de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, grup infracțional…

- Tribunalul Timiș a pronunțat, astazi, chiar de Ziua Poliției Romane, sentința in dosarul in care DIICOT a trimis in judecata, in ianuarie 2020, 13 membri ai gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu in dosarul traficului de cocaina. Dintre aceștia, la primul termen, șase dintre ei au mers pe…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege initiat de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Legea actuala inițiata de PSD permitea magistratilor sa iasa la pensie la vârsta de 45 de ani…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, un nou termen in procesul sechestrarii unui bucureștean in clubul de jocuri de noroc Champion’s de catre Lucian Boncu și alți apropiați ai sai. Au fost audiați trei martori propuși de acuzare și de apararea inculpaților. Ioan Anghelina, care are mai multe sali de…

- Curtea de Apel Timișoara a decis, ieri, sa-i revoce controlul judiciar interlopului Radu Novac, zis ”Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Va reamintim ca la ultimul termen de la Tribunalul Timiș, ”Jack” – cel impotriva caruia Boncu a dat declarații la structura…

- Trei persoane au fost reținute și alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Braila și Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Braila,…