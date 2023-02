Bomboanele oferite de Ziua Îndrăgostiților, BOMBE de E-uri. Avertismentele specialiștilor Bomboanele oferite de Ziua Indragostiților, BOMBE de E-uri. Avertismentele specialiștilor Bomboanele oferite de Ziua Indragostiților, BOMBE de E-uri. Avertismentele specialiștilor InfoCons avertizeaza ca bomboanele oferite cadou de Ziua Indragostiților au pana la 10 E-uri. Citește și: Mesaje de Valentine’s day. Declaratii, urari, SMS-uri si mesaje de dragoste pe care le puteti trimite persoanei iubite Specialiștii InfoCons au realizat un studiu pe produsele tip cutii cu […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

