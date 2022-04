„Bombele” alimentare din şcoli Timp de trei zile o comisie mixta formata la nivelul Instituției Prefectului Dolj a controlat agentii economici din incinta si din zona vicinala a catorva scoli din Craiova. Au fost aplicate amenzi de 252.500 de lei, adica peste 50.000 de euro. In urma verificarilor efectuate, printre neregulile constatate se numara: produse expirate, produse neetichetate sau etichetate necorespunzator, produse comercializate care nu se incadreaza in legea 123/2008, lipsa autorizației de funcționare, depozitare necorespunzatoare a produselor. Doi agenți economici s-au ales cu intreruperea activitații pana la intrarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

