- Luminita Popescu, avocata tanarului care a omorat doua persoane in accidentul rutier de la 2 Mai, a declarat jurnalistilor, ca acesta a recunoscut ca a consumator droguri, dar a precizat ca el nu este consumator, ci a primit drogurile in Vama Veche, unde venise la o petrecere, transmite News.ro Aparatoarea…

- Apar noi detalii despre șoferul drogat de la 2 Mai, care a ucis doi tineri și a ranit alți trei. Matei-Vlad Pascu are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București.

- Primarul din Ploiești, Andrei Volosevici, a anunțat ca va propune ca Primaria Ploiesti sa cumpere doua drone cu termoviziune pentru capturarea și relocarea urșilor care ajung din ce in ce mai des in oraș. Autoritatile din Ploiesti au supravegheat, in noaptea de sambata spre duminica, timp de mai multe…

- SPJ Salvamont Maramureș participa la o noua acțiune de cautare, de data aceasta in zona Repedea, acolo unde un tanar de 20 de ani este de negasit. ”Alarma in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in zona Repedea, jud Maramures. Baiat de 20 ani, plecat de ieri de la pranz la alergare/drumetie spre cabana…

- Condamnat la 15 ani și 8 luni de pușcarie, Mario Iorgulescu a ratat șansa de a administra noi probe in dosarul de apel, așa ca magistrații vor da o hotarare definitiva doar in baza celor administrate prima instanța.

- Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda a femeii intr-un apartament din Valea Aurie, din Sibiu. Pentru ca nu mai raspundea la telefon, matușa femeii a intrat in apartament acolo unde a avut un soc. Si-a descoperit nepoata moarta, in timp ce iubitul acesteia se afla in casa drogat.Potrivit primelor…

- URMARIRE cu poliția și jandarmeria pe strazile din Alba Iulia: Cum a vrut un șofer beat sa pacaleasca oamenii legii URMARIRE cu poliția și jandarmeria pe strazile din Alba Iulia: Cum a vrut un șofer beat sa pacaleasca oamenii legii Doi barbați din Alba au fost condamnați de magistrații Judecatoriei…