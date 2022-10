Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile din Belarus au anuntat ca primele trupe rusesti care sunt parte a unei "forte regionale de protectie a frontierei" au sosit in tara, informeaza Rador.

Armata rusa a lansat noi atacuri cu rachete la Zaporijjia, in noaptea de sambata spre duminica, lovind infrastructura civila a orașului - a raportat secretarul Consiliului Local, Anatoli Kurtev, conform Rador.

Forțele aeriene ucrainene susțin ca au distrus noua ținte aeriene rusești in ultimele 24 de ore.

Invadatorii ruși au atacat de trei ori raionul Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk, in noaptea de sambata spre duminica.

Oleksi Arestovici, consilier al sefului Presedintiei de la Kiev, considera ca, daca armata ucraineana va reuși sa elibereze orasul Liman din regiunea Donețk, acest lucru va ajuta la accelerarea dezocuparii intregului teritoriu al Donbasului.

Ucraina a anuntat duminica aceasta ca trupele sale au recucerit in septembrie peste 3.000 de kilometri patrati de teritoriu de la trupele ruse in timpul unei contraofensive in nord-estul tarii, transmite agentia France Presse preluat de agerpres.

Fortele armate ale Ucrainei au publicat cea mai recenta estimare oficiala a pierderilor ruse in razboi pana acum. Potrivit armatei ucrainene, 49.500 de soldati rusi si-au pierdut viata din februarie, dar aceste cifre nu pot fi verificate, anunța news.ro.

Doua poduri rutiere spre Herson au fost scoase din uz in urma atacurilor ucrainenilor, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii din Marea Britanie, potrivit Sky News.