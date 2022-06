Stiri pe aceeasi tema

- Barajul de promovare in Liga 2 a adus cateva dueluri dramatice in mansa secunda, adevarata finala pentru gruparile din „C”. Poate cea mai mare surpriza e triumful celor de la CSC Dumbravita in fata favoritei CSM Resita, meci decis la lovituri de departajare, scor 4-2 pentru alb-verzi, dupa ce a fost…

- REȘIȚA – CSM Reșița a terminat sambata, 4 iunie, la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu CSC Dumbravița, in turul barajului de promovare pentru Liga 2! Cu Dan Alexa in tribuna, din cauza cartonașului roșu primit de antrenor in returul cu Ghiroda și Giarmata Vii, reșițenii n-au reușit sa rezolve…

- REȘIȚA – Guardia Ultra a facut show la partida dintre CSM Reșița și CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 1-1. Ultrașii reșițeni au cantat tot meciul, iar in prima repriza au oferit un spectaculos moment pirotehnic! Galeria, in frunte cu Marcel Gușca, a avut și un mesaj sugestiv: „Cand totul in țara se…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat fara emoții sambata, 7 mai, scor 5-1, partida de pe teren propriu cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a VII-a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Inca din minutul 20 formația olteana a ramas in zece oameni, dupa ce fundașul Jorgen de Almeida a faultat din poziție…

- Doar rezultate pozitive pentru echipele din Timis in etapa a 3-a din play-off-ul si play-out-ul Seriei a 8-a a Ligii a 3-a. CSC Dumbravita a reusit o victorie mare la Padurea Verde, 2-0 cu Soimii Lipova, dupa dubla lui Fagarasanu, iar echipa in alb si verde a revenit pe locul secund, de baraj in play-off.…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 2 aprilie, de la ora 17:00, in Valea Domanului, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Fotbaliștii pregatiți de Dan Alexa au incheiat sezonul regulat pe primul loc, cu 50 de puncte. Chiar daca mai sunt de disputat…