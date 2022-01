Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociatii ale magistratilor atrag atenția ca Romania risca o procedura de infringement si sanctiuni financiare „severe” daca nu se conformeaza hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) potrivit careia judecatorii nationali au puterea de a lasa neaplicata o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Tinand cont ca intodeauna sumele bugetate pentru cultura sunt prea mici, iar Consiliul Judetean Neamt aloca sume mult sub necesarul cercetarii științifice pentru activitatea Complexului Muzeal Național Neamt, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie par sa fi gasit o solutie salvatoare. Un om…

- Concluziile CJUE au fost prezentate dupa ce a primit mai multe sesizari din partea unor entitati implicate in sistemul juridic din Romania, printre care Inalta Curte sau asociații ale magistraților. Este vorba și de intrebarile adresate instanței europene in legatura cu situatia completurilor specializate…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a acuzat joi institutiile UE ca incalca drepturile statelor membre, in timp ce se pregateste sa prezinte saptamana viitoare in fata Parlamentului European pozitia tarii sale in disputa cu Bruxellesul privind statul de drept. Potrivit Reuters, guvernul condus de…